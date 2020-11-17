Лукашенко: Белоруссия никогда не отворачивалась от России

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Многовекторная политика Белоруссии связана с экономическими вопросами, а не с тем, что Минск отворачивается от России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 17 ноября.

Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы внешней политики. Глава государства отметил, что в отдельных СМИ, в том числе и российских, стала появляться критика Белоруссии за ее многовекторную политику.

По словам Лукашенко, он удивлен такому объяснению ситуации.

— Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии? Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родная нам страна и народ — это Россия и россияне. Еще раз подчеркну: мы никогда не отворачивались от России, никогда, — сказал белорусский лидер.

Он уточнил, что отношения с Россией сохранялись даже во время споров экономического толка. Также Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику из-за того, что она находится в центре Европы, передает БелТА.

Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с Мишустиным.

Читайте также: Лукашенко допустил передачу 80 процентов своих полномочий правительству и парламенту