Московская канатная дорога перейдет на зимний режим работы 19 ноября

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога переходит на зимний режим работы с 19 ноября. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе канатной дороги, которая находится на Воробьевых горах.

Согласно новому графику, в понедельник жители столицы смогут посетить аттракцион с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:00, в пятницу — с 11:00 до 23:00, передает РИА Новости.

В субботу, а также праздничные дни – с 10:00 до 23:00, в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

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