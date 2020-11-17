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Московская канатная дорога перейдет на зимний режим работы 19 ноября
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Московская канатная дорога перейдет на зимний режим работы 19 ноября

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога переходит на зимний режим работы с 19 ноября. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе канатной дороги, которая находится на Воробьевых горах.

Согласно новому графику, в понедельник жители столицы смогут посетить аттракцион с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:00, в пятницу — с 11:00 до 23:00, передает РИА Новости.

В субботу, а также праздничные дни – с 10:00 до 23:00, в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

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«Воробьевы горы»изменился режим работымосковская канатная дорога
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