Индустриальный кластер появится в московской промзоне «Коровино»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

В столичной промзоне «Коровино» на севере столицы создадут индустриальный кластер общей площадью 84 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Производственно-общественная застройка появится на участке площадью около пяти гектаров между улицами Лобненская, Вагоноремонтная и Ижорская около станции метро Ховрино и железнодорожной станции Лианозово.

— Комплексное развитие инновационных и научных предприятий — современный тренд. В рамках проекта планируется возвести три здания общей площадью 84 тысячи квадратных метров, производственная застройка займет 42 тысячи квадратных метров и еще столько же — общественная застройка», — сказала Княжевская.

Ранее сообщалось, что власти Москвы определили инвестора для реорганизации промзоны «Коровино». В торгах, которые состоялись в понедельник, 2 ноября, участвовали пять претендентов. Они были организованы в электронной форме. Стоимость контракта составила 201,2 миллиона рублей.

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