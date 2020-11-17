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Музей космонавтики будет работать в режиме непрерывного вещания
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Музей космонавтики будет работать в режиме непрерывного вещания

Кирилл Николаев

Культура
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

С 13 ноября Музей космонавтики в Москве и Дом-музей академика С.П. Королева временно приостановили свою работу. Взаимодействие с посетителями перейдет в онлайн-формат непрерывного вещания.

Музей космонавтики запустил первое в России музейное телевидение — Музей космонавтики Live. Первый эфир состоится в четверг, 19 ноября, в 19:00 по московскому времени.

Как отметили в пресс-службе Музея космонавтики, в прямом эфире запланированы интервью с космонавтами, приглашенными экспертами и сотрудниками музея. Также для посетителей пройдут специальные выпуски со стартов и посадок космических кораблей. Во время эфира зрители будут задавать вопросы, а в конце каждого выпуска смогут выиграть призы.

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