Грабитель отобрал у женщины в Москве ювелирные изделия на 225 тысяч рублей

Грабителем оказался приезжий 1998 года рождения, уже имеющий судимость / Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Рязанский район Карта всех событий

В Новых Кузьминках задержан грабитель. Правонарушителем оказался ранее судимый 22-летний молодой человек, приехавший из региона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал представитель пресс-службы УВД по ЮВАО.

— В райотдел обратилась 50-летняя гражданка, которая пострадала от противоправных действий неизвестного. Она разместила объявление о продаже собственных ювелирных изделий: пары цепочек и браслета, выполненных из золота. При встрече с предполагаемым покупателем в подъезде собственного дома женщина подверглась нападению. Когда заявительница достала золото, мужчина ослепил жертву с помощью газового баллончика и похитил драгоценности на сумму 225 тысяч рублей, — пояснила начальник пресс-службы УВД по ЮВАО Наталья Горохова.

Она добавила, что в мероприятиях по розыску и задержанию злоумышленника участвовали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве, ОУР УВД по ЮВАО и ОМВД России по Рязанскому району Москвы.

Подозреваемый в ходе дознания рассказал, что спланировал ограбление заранее. Ценности после осуществленного грабежа он продал, а вырученные деньги потратил. Во время обыска у подозреваемого обнаружили газовый баллончик. Отделом ОМВД России по Рязанскому району Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», задержанный находится под стражей.

Следствие выясняет дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного и просит всех, кто пострадал от действий запечатленного на фото гражданина, обращаться в дежурную часть УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве по телефонам +7 (495) 376-66-66, +7 (495) 657-65-65 или по номеру 102.

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