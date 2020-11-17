В Подмосковье задержали приезжего с полумиллионом фальшивых рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Подольск, Симферопольское шоссе, 42-й километр Карта всех событий

В Подольском районе задержан сбытчик фальшивых денег. Уроженец ближнего зарубежья встретился с «покупателем», в роли которого выступил полицейский оперативный работник, для продажи кустарно напечатанных пятитысячных купюр на сумму почти в полмиллиона рублей. За фальшивки он хотел 127 тысяч настоящих денежных средств. Злоумышленник взят под стражу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по МО

— В ходе операции, подготовленной сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Подольск подозреваемый задержан поблизости развлекательного центра на трассе М2 «Крым» при передаче 98 поддельных купюр номиналом в пять тысяч рублей, — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что криминалисты установили: изъятые денежные средства изготовлены путем склеивания напечатанных электрографическим и струйным способом бумажных половинок, водяные знаки сымитированы. Представитель полиции уточнил, что по описанному эпизоду начальник отдела Следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск возбудил уголовное дело по статье 186 УК РФ «Покушение на изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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