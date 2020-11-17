Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Подмосковье задержали приезжего с полумиллионом фальшивых рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье задержали приезжего с полумиллионом фальшивых рублей

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Московская область, Подольск, Симферопольское шоссе, 42-й километр Карта всех событий

В Подольском районе задержан сбытчик фальшивых денег. Уроженец ближнего зарубежья встретился с «покупателем», в роли которого выступил полицейский оперативный работник, для продажи кустарно напечатанных пятитысячных купюр на сумму почти в полмиллиона рублей. За фальшивки он хотел 127 тысяч настоящих денежных средств. Злоумышленник взят под стражу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по МО

— В ходе операции, подготовленной сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Подольск подозреваемый задержан поблизости развлекательного центра на трассе М2 «Крым» при передаче 98 поддельных купюр номиналом в пять тысяч рублей, — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что криминалисты установили: изъятые денежные средства изготовлены путем склеивания напечатанных электрографическим и струйным способом бумажных половинок, водяные знаки сымитированы. Представитель полиции уточнил, что по описанному эпизоду начальник отдела Следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск возбудил уголовное дело по статье 186 УК РФ «Покушение на изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Читайте также: В московском метро поймали вора

фальшивые купюрыполицияПодольск
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

Все мнения
О проекте