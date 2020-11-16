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В московском метро поймали вора
В результате оперативно-разыскных мероприятий грабитель из подземки был задержан / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В московском метро поймали вора

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Китай-город Карта всех событий

Задержан уроженец ближнего зарубежья, вырвавший в Московском метрополитене из рук девушки телефон. Подозреваемый 1980 года рождения оказался ранее судим. Следователи седьмого отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Сотрудники полиции уточнили, что преступление было совершено в ночное время на станции «Китай-город». Злоумышленник во время открытия дверей в вагоне электропоезда вырвал у пассажирки мобильник и убежал.

Сотрудники угрозыска обнаружили и задержали подозреваемого на территории Северо-Восточного округа столицы. При досмотре у него был найден и изъят похищенный им телефон.

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