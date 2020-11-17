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Более 2,4 тысячи пассажиров воспользовались метро вне часа пик 17 ноября
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 2,4 тысячи пассажиров воспользовались метро вне часа пик 17 ноября

Кирилл Николаев

Транспорт

Более 2,4 тысячи пассажиров воспользовались метро вне часа пик во вторник, 17 ноября, в рамках проекта «Время ранних». Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным на 17 ноября, вагоны были разгружены в час пик на 1,8 процента. Больше всего пассажиров сократилось на станциях «Окская» и «Жулебино» (по минус пять процентов), а также на «Тушинской» (минус четыре процента).

Более 2,4 тысячи пассажиров воспользовались метро вне часа пик 17 ноябряФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Эксперимент был запущен 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного. Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

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