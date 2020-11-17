Более 2,4 тысячи пассажиров воспользовались метро вне часа пик 17 ноября

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 2,4 тысячи пассажиров воспользовались метро вне часа пик во вторник, 17 ноября, в рамках проекта «Время ранних». Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным на 17 ноября, вагоны были разгружены в час пик на 1,8 процента. Больше всего пассажиров сократилось на станциях «Окская» и «Жулебино» (по минус пять процентов), а также на «Тушинской» (минус четыре процента).

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Эксперимент был запущен 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного. Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

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