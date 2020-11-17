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WADA оценило принятый сенатом США «акт Родченкова»
Фото: pixabay.com/ru

WADA оценило принятый сенатом США «акт Родченкова»

Кирилл Николаев

Спорт

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило уверенность, что антидопинговый «акт Родченкова», одобренный сенатом США, негативно отразится на борьбе с допингом в мире. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации во вторник,17 ноября.

WADA заявило, что поддерживает правительства, которые используют свои законодательные полномочия для защиты спортсменов в борьбе с допингом. Однако некоторые элементы «акта Родченкова» нарушат глобальную правовую антидопинговую систему, признанную 190 странами.

В WADA считают, что «акт Родченкова» может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях. Это поставит под угрозу единый набор антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом.

Ранее сенат США принял законопроект, позволяющий судам Америки выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. Законопроект, который был назван именем информатора WADA Григория Родченкова, был «без сопротивления» принят палатой представителей. Следующим этапом станет подпись президента США.

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