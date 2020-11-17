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Дипломаты из США и Франции прибудут в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дипломаты из США и Франции прибудут в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе

Евгения Звощик

Внешняя политика

Дипломаты из Франции и Соединенных Штатов Америки прибудут в среду, 18 ноября, в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова во вторник, 17 ноября.

По ее словам, с российской стороны встречу проведет посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что 17 ноября в Москве пройдет встреча с участием дипломатов по урегулированию ситуации в Карабахе, передает РИА Новости.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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ФранцияМария ЗахароваМосква
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