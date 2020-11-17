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«Это был мой режиссер!»: актриса Сотникова рассказала, как «намечтала» Виктюка
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Это был мой режиссер!»: актриса Сотникова рассказала, как «намечтала» Виктюка

Руслан Давлетшин

Общество

Актриса театра и кино Вера Сотникова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» очень тепло и эмоционально отозвалась о работе с режиссером Романом Виктюком, не сдерживая слез по поводу его кончины. Лично ей удалось сыграть в двух его спектаклях — «Сергей и Айседора» и «Непостижимая женщина, живущая в нас».

— Его называют великим театральным мистификатором, он был очень хорошим выдумщиком, с каким-то совершенно гениальным багажом знаний, которым я всегда удивлялась. Я его, конечно, очень любила. Мы с ним всегда делали спектакли душа в душу. Видимо, потому что оба родились в год Крысы, оба были водными знаками зодиака: я — Рак, а он — Скорпион. Мы это всегда знали и чувствовали друг друга. И я была уверена, что он меня тоже любил, — рассказала актриса.

«Это был мой режиссер!»: актриса Сотникова рассказала, как «намечтала» ВиктюкаВера Сотникова / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

По ее словам, за такими людьми надо записывать каждую строчку каждый день, когда приходишь на репетицию.

— Сейчас, судорожно вспоминая какие-то детали, я очень жалею, что не фиксировала их на бумаге. Помню, когда мы репетировали «Сергея и Айседору», я ему говорю: «Роман Григорьевич, ну вы что, с самого начала такие высокие амплитуды спектакля, что же дальше будет?» А он восклицает: «А дальше — бо-о-ольше!» За ним надо было, конечно, успевать! — поделилась воспоминаниями Вера Сотникова.

Роман Виктюк не просто человек — он пришел к нам будто из фантастического произведения, заметила собеседница «ВМ». По ее словам, этот год вообще ужасен, потому как умирает столько гениальных людей одного возраста.

— И я абсолютно уверена: это был мой режиссер! Ужасно жалею, что в последние годы мало к нему приходила. А знаете, я ведь намечтала его. Я так хотела с ним работать, и однажды мне поступил звонок. Все-таки как же важно правильно мечтать, — подытожила актриса.

Известный театральный режиссер, художественный руководитель театра, народный артист России и Украины Роман Виктюк скончался 17 ноября в Москве от инсульта в Московской больнице имени братьев Бахрушиных. Ему было 84 года. Прощание с одним из величайших представителей театрального искусства состоится в столице, дата и время похорон станут известны в ближайшее время.

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