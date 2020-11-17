Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главврач центра «Вороновское» поблагодарил Меладзе за визит к пациентам
Валерий Меладзе / Фото: youtube.com / Вечерний Ургант

Главврач центра «Вороновское» поблагодарил Меладзе за визит к пациентам

Юлия Захарова

Общество

Главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов выразил благодарность исполнителю Валерию Меладзе за посещение пациентов. Об этом во вторник, 17 ноября, проинформировали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— Любой практикующий врач вам скажет, что позитивные эмоции помогают в борьбе с болезнью. Когда к нам поступило предложение от Валерия Меладзе посетить наш инфекционный центр, мы ни секунды не сомневались. Для пациентов и врачей этот визит — это дополнительный стимул, яркое событие, — отметил Переходов.

Он также добавил, что надеется на скорое выздоровление пациентов, которые пообщались с Меладзе — ведь они получили заряд позитива.

По словам медика, визит звезды будет также полезен его поклонникам, которым певец сможет рассказать о работе «красной зоны» клиники. Это позволит быстрее прийти к победе над COVID-19 и, возможно, продолжит традицию подобных визитов знаменитостей в медучреждения, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Валерий Меладзе заявил о желании поддержать медиков и пациентов коронавирусных отделений столичного региона. Певец пояснил, что он хочет получить доступ в «красные зоны» больниц, поскольку это может быть полезным для пациентов и самих медработников.

Видео: Telegram-канал «Подъём»

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего артистов отказаться от новогодних эфиров

больницаВалерий Меладзекоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Меладзе: объявим «Голубому огоньку» бойкот

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Малодетность как причина разрушения семей

Все мнения
О проекте