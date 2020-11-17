Главврач центра «Вороновское» поблагодарил Меладзе за визит к пациентам

Валерий Меладзе / Фото: youtube.com / Вечерний Ургант

Главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов выразил благодарность исполнителю Валерию Меладзе за посещение пациентов. Об этом во вторник, 17 ноября, проинформировали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— Любой практикующий врач вам скажет, что позитивные эмоции помогают в борьбе с болезнью. Когда к нам поступило предложение от Валерия Меладзе посетить наш инфекционный центр, мы ни секунды не сомневались. Для пациентов и врачей этот визит — это дополнительный стимул, яркое событие, — отметил Переходов.

Он также добавил, что надеется на скорое выздоровление пациентов, которые пообщались с Меладзе — ведь они получили заряд позитива.

По словам медика, визит звезды будет также полезен его поклонникам, которым певец сможет рассказать о работе «красной зоны» клиники. Это позволит быстрее прийти к победе над COVID-19 и, возможно, продолжит традицию подобных визитов знаменитостей в медучреждения, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Валерий Меладзе заявил о желании поддержать медиков и пациентов коронавирусных отделений столичного региона. Певец пояснил, что он хочет получить доступ в «красные зоны» больниц, поскольку это может быть полезным для пациентов и самих медработников.

Видео: Telegram-канал «Подъём»

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