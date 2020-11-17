Спад промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 5,9 процента

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Падение промышленного производства на территории России ускорилось до 5,9 процента в годовом выражении в октябре после 3,6 процента в сентябре. Соответствующая информация следует из статистики Росстата, представленной во вторник, 17 ноября.

Отмечается, что за десять месяцев текущего года с января по октябрь промпроизводство в РФ снизилось на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Кроме того, в Росстате уточнили, что добыча полезных ископаемых в стране сократилась в октябре на 8,8 процента в годовом выражении. В свою очередь объем выпуска в обрабатывающих производствах снизился на 4,4 процента, а производство в водоснабжении, водотведении и утилизации отходов увеличилось на два процента, передает ТАСС.

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