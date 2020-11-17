Наехавший на людей в Калининградской области водитель рассказал о происшествии

Фото: РЕН ТВ

Пенсионер, который въехал в толпу людей под Калининградом, объяснил, как случилось ДТП. Видео опубликовано на сайте РЕН ТВ.

— Сел в машину, завел, посмотрел назад — как можно проехать. Сосед сзади сел. Я говорю: «Смотри, чтобы не задели». Можно было назад и налево выехать на улицу, — отметил мужчина.

Однако автомобиль резко тронулся вперед, пенсионер попытался затормозить, но врезался в толпу раньше. Также у него долго не получалось выключить зажигание.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Холмогоровка. Согласно данным правоохранителей, ранения получили восемь человек.

На месте работают полицейские, они устанавливают подробности и обстоятельства случившегося.

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