Ограничительные меры продолжают вводить в Европе на фоне COVID-19

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Ограничительные меры продолжают вводить в некоторых странах Европы на фоне выявления тысячи новых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции.

В частности, рост заболеваний ежедневно выявляют в Италии. Так, за сутки выявили 32 тысячи новых случаев COVID-19. Также известно о смерти более 700 человек с подтвержденным результатом анализа на вирус.

Кроме того, рост заражений зафиксировали в Швейцарии — за последние 24 часа выявлено 4,5 тысячи новых случаев. В свою очередь в Венгрии зафиксировано 5,2 тысячи заражений, а в Австрии — 5,9 тысячи.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Австрии начали действовать ограничительные меры. Так, жителям разрешается выходить из дома для похода в магазин и для поездок на работу (только для тех сотрудников, кто занят в жизненно важных сферах).

В свою очередь власти Люксембурга заявили, что рассмотрят решение о закрытии кафе и ресторанов в том случае, если среднесуточный прирост не вернется к 500 случаям. С конца октября в стране фиксируют по 700–800 случаев заражений в день.

Также ограничения ужесточают в Шотландии — в ряде районов закрывают бары, рестораны и магазины, которые занимаются продажей не жизненно важных товаров, передает Интерфакс.

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