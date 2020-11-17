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Число заболевших COVID-19 во Франции превысило два миллиона
Фото: pixabay.com

Число заболевших COVID-19 во Франции превысило два миллиона

Кирилл Николаев

В мире

Во Франции число заболевших коронавирусной инфекцией превысило два миллиона. Об этом во вторник,17 ноября, заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) Франции Жером Саломон.

По его словам, в настоящее время в стране зафиксировано 2 036 755 подтвержденных случаев заболевания. Во Франции от коронавируса умерли свыше 46 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 55 миллионов.

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