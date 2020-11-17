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Театр «Сфера» отменил спектакли с 18 ноября по 15 января 2021 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Театр «Сфера» отменил спектакли с 18 ноября по 15 января 2021 года

Кирилл Николаев

Культура
улица Каретный ряд,3Карта всех событий

Московский театр «Сфера» отменил показ спектаклей с 18 ноября по 15 января 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Данные меры были приняты из-за невозможности проката практически всего репертуара без участия ведущих артистов театра, которые входят в категорию граждан старше 65 лет. Все приобретенные билеты на спектакли с 18 ноября по 15 января 2021 года подлежат возврату.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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