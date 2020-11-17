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Совфед рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом
Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Совфед рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом

Евгения Звощик

Армия

Совет Федерации рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил России за рубежом. Об этом сообщил сенатор Вячеслав Тимченко во вторник, 17 ноября.

— Я думаю, что, скорее всего, речь идет о наших миротворцах в Нагорном Карабахе, — пояснил парламентарий в комментарии РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему конфликт в Карабахе не удалось остановить в октябре.

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российские вооруженные силыСовет ФедерацииНагорный Карабах
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