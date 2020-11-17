Совфед рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом

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Совет Федерации рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил России за рубежом. Об этом сообщил сенатор Вячеслав Тимченко во вторник, 17 ноября.

— Я думаю, что, скорее всего, речь идет о наших миротворцах в Нагорном Карабахе, — пояснил парламентарий в комментарии РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему конфликт в Карабахе не удалось остановить в октябре.

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