Совфед рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом
Совет Федерации рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил России за рубежом. Об этом сообщил сенатор Вячеслав Тимченко во вторник, 17 ноября.
— Я думаю, что, скорее всего, речь идет о наших миротворцах в Нагорном Карабахе, — пояснил парламентарий в комментарии РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему конфликт в Карабахе не удалось остановить в октябре.
Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Парламент Турции одобрил указ об отправке турецких военных в Азербайджан