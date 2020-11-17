Парламент Турции одобрил указ об отправке турецких военных в Азербайджан

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Парламент Турции одобрил указ президента республики Реджепа Тайипа Эардогана об отправке турецких военных в Азербайджан. Об этом свидетельствуют итоги голосования во вторник, 17 ноября.

Проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан был направлен в парламент республики 16 ноября.

Как указано в документе, военнослужащие Турции могут находиться на территории Азербайджана в течение одного года, передает РИА Новости.

Напомним, 11 ноября Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе. По его словам, обе страны будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии» При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, но «речи о совместных миротворческих силах не шло».

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему конфликт в Карабахе не удалось остановить в октябре.

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