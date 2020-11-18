«Стрельнули из пистолета»: Асмус рассказала о сильной травме глаза в детстве
Актриса Кристина Асмус в детстве получила сильную травму глаза, когда в нее попала пулька от пистолета. Об этом артистка рассказала в Instagram-аккаунте.
По ее словам, кто-то выстрелил в нее, и пулька салатового цвета попала ей в глаз.
— Целились в ноги, но пулька отрикошетила, попала в глаз и забралась под кожу. Папа сказал: «О, вообще фигня!», — и извлек ее, — написала Асмус.
Он добавила, что после этого инцидента у глазного яблока лопнуло много сосудов, поэтому несколько месяцев оно было красным.
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