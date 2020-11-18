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Более 70 миллионов тестов на коронавирус провели в России
Фото: пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Более 70 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Ростислав Зубков

Здоровье

За минувшие сутки в России провели еще 525 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 18 ноября.

По данным портала, всего с начала пандемии в РФ было проведено свыше 70 миллионов лабораторных исследований на инфекцию.

При это 463 720 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие ковида.

Ранее стало известно, что американцам разрешили тестировать себя на коронавирусную инфекцию в домашних условиях.

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