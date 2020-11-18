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Американцам разрешили тестировать себя на коронавирус в домашних условиях
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Американцам разрешили тестировать себя на коронавирус в домашних условиях

Ростислав Зубков

В мире

Американские власти разрешили гражданам самостоятельно выявлять коронавирус на дому. Решение принято Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

— Сегодня FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для самостоятельного выявления COVID-19 в домашних условиях, который дает быстрый результат, — указано на сайте регулятора.

Уточняется, что речь идет о проведении исследования на коронавирус с использованием молекулярного теста Lucira COVID-19. Он предназначен для пользования гражданами от 14 лет. Для проведения тестирования следует сделать забор материала из носовой полости. Результат будет готов примерно через полчаса. В настоящее время тест можно получить только по предписанию врача.

Ранее ученые из Университета Кардиффа нашли еще один способ профилактики коронавирусной инфекции.

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