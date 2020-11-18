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Совфед уточнил основания для получения отсрочки от армии
Фото: mil.ru / Минобороны России

Совфед уточнил основания для получения отсрочки от армии

Ростислав Зубков

Армия

Совет Федерации одобрил закон об уточнении оснований для отсрочки от армии, передает агентство «Москва» в среду, 18 ноября.

Ранее инициативу приняли в третьем чтении в Госдуме.

Сенаторы также одобрили законопроект. Он разрешает давать отсрочку от призыва в вооруженные силы тем, кто опекает своего брата или сестру, если их больше не может содержать никто другой. Кроме того, в армию можно не идти гражданам, которые содержат и воспитывают ребенка или детей до 16 лет без матери.

В июле Совфед одобрил отсрочку в призыве многодетным отцам с беременными женами.

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отсрочка от армииСовет ФедерацииАрмия
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