Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госдума приняла закон об уточнении оснований для отсрочки от армии
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Госдума приняла закон об уточнении оснований для отсрочки от армии

Евгения Звощик

Общество

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон об уточнении оснований для отсрочки от армии. Соответствующее решение было принято во время заседания во вторник, 10 ноября.

Так, согласно документу, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации будет предоставляться также для тех, кто является опекуном своего брата или сестры. При этом должно соблюдаться условие, что нет других людей, которые обязаны по закону их содержать.

Помимо этого, отсрочка от призыва будет предоставляться гражданам, которые имеют на иждивении и воспитывают без матери одного ребенка или детей в возрасте до 16 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесли в Госдуму

ГосдумазаконАрмия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

Все мнения
О проекте