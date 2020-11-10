Госдума приняла закон об уточнении оснований для отсрочки от армии

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон об уточнении оснований для отсрочки от армии. Соответствующее решение было принято во время заседания во вторник, 10 ноября.

Так, согласно документу, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации будет предоставляться также для тех, кто является опекуном своего брата или сестры. При этом должно соблюдаться условие, что нет других людей, которые обязаны по закону их содержать.

Помимо этого, отсрочка от призыва будет предоставляться гражданам, которые имеют на иждивении и воспитывают без матери одного ребенка или детей в возрасте до 16 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

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