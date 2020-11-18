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Более 400 объектов самостроя выявили в Подмосковье с начала года
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Более 400 объектов самостроя выявили в Подмосковье с начала года

Оксана Васильева

Общество

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области в ходе совместной работы с жителями городских округов выявили в регионе с начала года 448 объектов самовольного строительства, передает «Радио 1» со ссылкой на сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

— В число лидеров по выявленным самостроям вошли: Чехов — 49 объектов, Ленинский — 29, Мытищи — 25 и Подольск — 24. Чаще всего инспекторы фиксировали незаконное строительство малоэтажных нежилых зданий, предназначенных для торговли. Также было выявлено незаконное строительство крытого теннисного корта, автомойки, бани, ледового дворца, цеха по производству мебели и других объектов, — сообщает ведомство.

Начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян рассказал, что главной задачей ведомства является работа с самостроями, таким образом ведомство помогает застройщикам, которые ведут свою деятельность законно.

Отмечается, что с начала 2020 года в регионе приведено в соответствие 184 объекта, снесено 24.

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