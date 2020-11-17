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Стало известно, когда могут выписать пострадавших из-за прорыва трубы в Подмосковье
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Стало известно, когда могут выписать пострадавших из-за прорыва трубы в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Четырех девочек, которые пострадали из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском, могут выписать из больницы в пятницу, 20 ноября. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации муниципалитета.

— Предположительно, девочек могут выписать из больницы в пятницу, — заявил собеседник агентства.

Напомним, что в четверг, 12 ноября, на Томилинской улице возник прорыв трубы с горячей водой. В тот момент четыре девочки 2008 года рождения переходили дорогу. В результате они получили термические ожоги ног. Детей направили в медицинское учреждение. Власти Подмосковья окажут помощь семьям пострадавших детей.

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