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СМИ: Михаила Меня задержали по делу о растрате
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

СМИ: Михаила Меня задержали по делу о растрате

Евгения Звощик

Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД задержали аудитора Счетной палаты РФ и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о растрате 700 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах в среду, 18 ноября.

По словам собеседника агентства, Меня везут на допрос в Следственный комитет. Уточняется, что задержанному инкриминируется часть 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. В Совфед с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, СКР расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, которое произошло в 2011 году. Как утверждают следователи, им удалось получить достаточно доказательств вины Меня, который в то время был главой региона.

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