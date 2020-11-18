Инвестор вложит 25 миллиардов рублей в строительство двух заводов по переработке осадка сточных вод

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Завершился первый этап открытого конкурса по строительству и эксплуатации двух заводов по экологичной переработке илового осадка на юго-востоке Москвы. Во второй этап конкурса вышли три инвестора, с одним из них будет подписано концессионное соглашение на 20 лет. Инвестиции в создание заводов составят более 25 миллиардов рублей. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, за три месяца компании должны будут представить свои предложения по реализации проекта.

— Два современных завода по экологичной переработке сточных вод инвестор должен будет построить в течение трех лет, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию, — сказал он.

Сам проект не предполагает затрат из городского бюджета, а предприятия будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Для размещения предприятий город выделит площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

— По условиям соглашения победитель конкурса возьмет на себя термическую обработку и последующую утилизацию илового осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива. В результате город получает функционирующий объект, а инвестор — доходы от его эксплуатации в течение всего срока концессии, — пояснил механизм концессии глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Чаще всего концессия используется в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета, например, при создании транспортной инфраструктуры или социальных объектов. Теперь концессии распространятся и на сферу ЖКХ.

Владислав Жуков, исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» назвал предстоящее соглашение прорывным для всей Московской агломерации.

— Иловые отходы генерятся каждый день, и никуда от них не убежать. А размещать их в окружающей среде в том виде, в котором они поступают, — это очень неправильно, — отметил он. — Естественно, надо перерабатывать их в полезный продукт, который представляется на этих предприятиях. Главное, чтобы они не загрязняли окружающую среду.

Сушка илового осадка является эффективным и экологически безопасным способом утилизации на сегодня.

— Также альтернатива — превращать в почвогрунт и так снижать токсическую опасность этого вида отходов до пятого класса, — добавил эксперт. — Превращать в почвогрунт, смешивая с другим видом отходов, где можно использовать как рекультивант для восстановления нарушенных земель, в благоустройстве городских территорий. Но на самом деле это же ограниченный спектр. А вот использование в виде топлива — это достаточно серьезная альтернатива, и если мы будем соблюдать все технологические подходы к реализации этого метода, то это будет наиболее универсальный способ.

Читайте также: Встроенную систему дезинфекции лифтов разработали в Москве