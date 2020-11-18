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Более миллиона человек воспользовались скидкой в метро вне часа пик
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более миллиона человек воспользовались скидкой в метро вне часа пик

Кирилл Николаев

Город

Более миллиона пассажиров воспользовались скидкой в метро вне часа пик в рамках проекта «Время ранних». Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Эксперимент был запущен 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного.

Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

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