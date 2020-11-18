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Вирусолог рассказал о последствиях коронавируса для организма
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вирусолог рассказал о последствиях коронавируса для организма

Юлия Захарова

Здоровье

Коронавирусная инфекция провоцирует ряд негативных последствий для организма. Об этом предупредил бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов.

Он пояснил, что иммунитет перенесшего инфекцию человека становится слабее, что делает его подверженным различным болезням. Несмотря на формальное выздоровление, у человека возникает дисбаланс выработки молекул, которые регулируют межклеточные и межсистемные взаимодействия.

— Время восстановления другое. Оно несопоставимо с выздоровлением после обычных заболеваний, — отметил вирусолог.

Медик добавил, что восстановление может занимать длительное время. Человеку могут даже потребоваться реабилитационные мероприятия. Например, лечение в санатории, сообщает Ura.ru.

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