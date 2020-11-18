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Регулярные педсоветы в онлайн-формате начали проводить в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Регулярные педсоветы в онлайн-формате начали проводить в Москве

Кирилл Николаев

Образование

В Москве начали проводить регулярные педагогические советы в онлайн-формате. Об этом в среду, 18 ноября, рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что онлайн-педсоветы должны стать новой площадкой для диалога и дискуссий в системе образования. Подобные встречи будут полезны для выработки современных подходов и решений, сообщает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что онлайн-педсовет, который состоялся 18 ноября, был посвящен вопросам дистанционного обучения, а также организации домашних заданий с помощью цифровых технологий.

Ранее стало известно, что Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» совместно с Московским центром «Патриот. Спорт» проведет цикл трансляций «Встречи с космосом». Школьникам от восьми до 18 лет расскажут о развитии космической отрасли.

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