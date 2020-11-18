«Взял себя в руки»: друг Корчевникова рассказал о его борьбе с болезнью

Фото: instagram.com/ b.korchevnikov

Все сообщения о болезни Бориса Корчевникова сильно преувеличены. Об этом в интервью «Собеседник.ру» рассказал друг телеведущего, который пожелал остаться неизвестным.

— Да, он плохо слышит. Но те страшные диагнозы, которые ему ставят в интернете, не соответствуют действительности, — заявил изданию друг Корчевникова.

Он подтвердил, что несколько лет назад у телеведущего обнаружили доброкачественную опухоль. Корчевников находился под присмотром врачей и следовал их советам. Друг телеведущего рассказал, что он является сильным человеком. За все это время Корчевников лишь однажды дал слабину. После очередного лечения он сильно поправился. В ходе программ зрители это заметили. В тот момент Корчевникову было неприятно читать комментарии, что он «слишком разожрался».

— Люди же у нас жестокие. Они не понимают, что в жизни человека всякое может случиться. Вот тогда Боря, читая такие комментарии, сильно расстраивался. Но потом взял себя в руки, вернулся в форму. Посмотрите, какой он сейчас красавец! — отметил друг телеведущего.

Ранее СМИ писали, что состояние Бориса Корчевникова ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. После лечения он столкнулся с проблемами на съемках одной из программ, так как не мог хорошо слышать гостя, утверждали зрители. Позже телеведущий рассказал, почему у него появились проблемы со слухом.

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