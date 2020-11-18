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Синоптики предупредили москвичей о гололеде до утра четверга
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Синоптики предупредили москвичей о гололеде до утра четверга

Кирилл Николаев

Город

До утра четверга, 19 ноября, в столице местами сохранится гололед. Об этом сообщили на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, в 21:00 гололед отмечался на Балчуге и в районе Измайлово. Температура воздуха в столице остается отрицательной. Наибольшее количество осадков выпало в Зеленограде (до 2,7 миллиметра).

Предупреждение о гололеде действует до 06:00 четверга.

Ранее из-за непогоды в режим повышенной готовности были переведены столичные службы. На дорогах Москвы будут использовать мелкогравийную крошку, а также противогололедные материалы. В режим повышенной готовности из-за прогнозируемого мокрого снега также переведены дорожные службы Подмосковья.

Читайте также: Cиноптик рассказал, что ледяной дождь обрушится на Москву в ночь на четверг

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