Синоптики предупредили москвичей о гололеде до утра четверга

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

До утра четверга, 19 ноября, в столице местами сохранится гололед. Об этом сообщили на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, в 21:00 гололед отмечался на Балчуге и в районе Измайлово. Температура воздуха в столице остается отрицательной. Наибольшее количество осадков выпало в Зеленограде (до 2,7 миллиметра).

Предупреждение о гололеде действует до 06:00 четверга.

Ранее из-за непогоды в режим повышенной готовности были переведены столичные службы. На дорогах Москвы будут использовать мелкогравийную крошку, а также противогололедные материалы. В режим повышенной готовности из-за прогнозируемого мокрого снега также переведены дорожные службы Подмосковья.

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