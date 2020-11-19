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«Побочные эффекты после COVID-19»: Аскольд Запашный раскрыл подробности госпитализации
Фото: instagram.com/askoldzap/

«Побочные эффекты после COVID-19»: Аскольд Запашный раскрыл подробности госпитализации

Татьяна Плотникова

Звезды

Народный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал, что стало причиной его госпитализации.

По словам артиста цирка, «коллапс случился». Запашный предположил, что это могло быть последствием недавно перенесенной коронавирусной инфекции.

— Боялись, что тромб. Все обошлось, — уточнил дрессировщик.

Запашный также отметил, что сейчас чувствует себя лучше, сообщает «Стархит».

Ранее сообщалось, что 43-летний Аскольд Запашный попал в больницу. Его состояние оценивалось врачами как средней степени тяжести. Врачи поставили ему диагноз «артериальная гипотензия».

17 ноября стало известно, что дрессировщика выписали из больницы, однако на работу пока артист выйти не сможет.

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