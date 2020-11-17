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Эдгард Запашный рассказал о состоянии госпитализированного брата Аскольда
Аскольда Запашного госпитализировали около 22 часов в понедельник, 16 ноября / Фото: youtube.com

Эдгард Запашный рассказал о состоянии госпитализированного брата Аскольда

Юлия Курганова

Звезды

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о состоянии здоровья госпитализированного брата Аскольда.

— Это действительно так, он находится в Первой Градской больнице. У него немножко скакануло давление, упала температура. Но сейчас он находится под контролем врачей. Я только что с ним разговаривал, рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании и разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повел, — сказал он корреспонденту «Пятого канала».

Ранее сообщалось, что 43-летнего Аскольда Запашного доставили в больницу около 22 часов в понедельник, 16 ноября. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. У него случилась артериальная гипотензия.

Аскольд Запашный является представителем цирковой династии в четвертом поколении. Он стал известен всему миру как дрессировщик хищных животных. Аскольд Запашный занимает пост художественного руководителя Большого Московского цирка, ему присвоено звание народного артиста России.

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Эдгард ЗапашныйАскольд Запашныйсостояние здоровья
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