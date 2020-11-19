Россияне разуверились в целебной силе имбиря и меда

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Жители России текущей осенью стали меньше покупать имбирь и мед, хотя обычно в это время года продажи данных товаров увеличиваются. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет».

Продажи имбиря и меда, которые нередко используют как средства народной медицины от простудных заболеваний, сократились в сравнении с весной текущего года на 33 и 11 процентов соответственно.

Наряду с этим возросли продажи ягод, которым также приписывают целебные свойства — брусники и клюквы (на 33,5 и 20,4 процента соответственно относительно лета текущего года).

Продажи защитных масок через Интернет уменьшились на 15 процентов по России и на 60 процентов в Москве. Эксперты объясняют это широкими возможностями приобретения масок через офлайн-каналы, включая их бесплатную раздачу в различных учреждениях, сообщает РИА Новости.

Ранее врач назвал три главных правила профилактики и борьбы с простудой.

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