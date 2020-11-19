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Илон Маск поднялся на третью строчку рейтинга самых богатых людей мира
Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Илон Маск поднялся на третью строчку рейтинга самых богатых людей мира

Виктория Родимкина

В мире

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира, обойдя создателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI) в четверг, 19 ноября.

По результатам торгов от 18 ноября состояние бизнесмена увеличилось на 10,2 миллиарда долларов до 120 миллиарда долларов.

Цукерберг опустился на четвертое место, потеряв за день чуть более 1 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 103 миллиарда долларов. Такая динамика связана с новостями о компании Tesla об увеличении стоимости акций.

На первом месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивают в 183 миллиарда долларов. На второй строчке списка самых богатых людей мира — создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 128 миллиарда долларов.

Компания Tesla Motors была основана 17 лет назад. Она специализируется на разработке и производстве электромобилей и технологий, связанных с ними.

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