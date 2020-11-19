Движение трамваев на юго-востоке Москвы восстановлено

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, 3-я Владимирская улица Карта всех событий

Движение на Шоссе Энтузиастов в Москве восстановлено. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что трамваи № 36, 37, 38 и 43 задерживались на юго-востоке столицы из-за того, что дерево опустилось на контактную сеть в районе 3-й Владимирской улицы.

Москвичам напомнили о необходимости быть внимательными и слушать объявления водителей.

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