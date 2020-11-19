Мишустин освободил Семенова от должности замглавы Минтранса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Семенова от должности заместителя главы Министерства транспорта РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение главы правительства в четверг, 19 ноября.

Уточняется, что Алексей Семенов покидает свой пост по собственному желанию.

— Освободить Семенова Алексея Константиновича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе, — говорится в документе.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, чем обернутся сокращения штата госслужащих в России. По его словам, если реформа управления будут проведена на высоком уровне, россияне даже не заметят перемен.

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