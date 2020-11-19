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Эпидемиолог назвал главную проблему прогнозов по ситуации с COVID-19 в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эпидемиолог назвал главную проблему прогнозов по ситуации с COVID-19 в России

Вероника Кузьминова

Здоровье

Прогнозы по снижению заболеваемости COVID-19 в России бессмысленны, так как человеческая популяция нестабильна. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.

Главной проблемой математических прогнозов по поводу коронавируса он назвал их ориентацию на поведение людей.

— Ситуация меняется каждый день: если завтра люди ослабят или усилят соблюдение мер профилактики, то весь расчет сразу станет несостоятельным, — цитирует Выгоняйлова Ura.ru.

Эпидемиолог уверен, победить коронавирус можно массовой вакцинацией. Пока она не началась, людям необходимо оберегать себя от заражения.

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