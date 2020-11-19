В Кремле сообщили, что обращение Путина к нации на фоне пандемии пока не планируется

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Обращение президента России Владимира Путина к нации на фоне ситуации с коронавирусом пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 19 ноября.

По его словам, в обращении президента пока нет необходимости, однако тема борьбы с COVID-19 в стране остается приоритетной.

— Он (Владимир Путин — прим. «ВМ») ей занимается вместе с оперативным штабом правительства и со всеми комиссиями правительства, занимается ей фактически ежедневно, ежечасно, — заявил Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент выступает по теме пандемии по мере необходимости. Пока отдельных обращений не планируется, передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию с лечением пациентов с COVID на дому в регионах.

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