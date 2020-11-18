Путин поручил проанализировать ситуацию с лечением пациентов с COVID на дому в регионах

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проанализировать ситуацию с лечением пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию в домашних условиях в регионах. Об этом глава государства в среду, 18 ноября, во время совещания с членами кабинета министров по ситуации с COVID-19.

Кроме того, он обратился к руководителям российских субъектов о том, что необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан лекарствами при амбулаторном лечении, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне вызывают скорую помощь в два раза чаще в пиковые дни на фоне ситуации с коронавирусом. В частности, по его словам, в Пермском крае данный показатель вырос в 10 раз.

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