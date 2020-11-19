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Девять дополнительных парковочных мест появятся возле домов в центре Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Девять дополнительных парковочных мест появятся возле домов в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Город
хитровский переулок 13Карта всех событий

Девять дополнительных парковочных мест появятся возле домов в центре столицы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в информационном центре ДТиРДТИ.

Отмечается, что с 7 декабря участок дороги в Хитровском переулке в районе дома 13 станет односторонним. Благодаря изменению схемы движения там появятся девять дополнительных мест для автомобилей.

— Перепробеги у жителей будут минимальные — всего 200 метров, — добавили в ведомстве.

Водителей призвали быть внимательнее и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

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