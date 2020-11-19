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Ученые выяснили, насколько эффективны маски для защиты от COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ученые выяснили, насколько эффективны маски для защиты от COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Медицинская маска может снизить риск заразиться коронавирусом на 15-20 процентов. К таким выводам пришли исследователи Национального госпиталя Дании.

Речь идет о тех случаях, когда здоровые люди надевают маску, чтобы защитить себя от инфекции. Авторы исследования провели эксперимент. Они поделили добровольцев на две группы: одни посещали общественные места в масках, другие же не соблюдали меры защиты.

Выяснилось, что среди «безмасочников» коронавирусом заразилось 2,1 процента людей, во второй группе этот показатель оказался ниже — 1,8 процента. Из этого исследователи сделали вывод, что маска может защитить на 15-20 процентов.

Авторы научной работы уточнили, что эти результаты релевантны только в случае, когда средство защиты используется на территории, где нет ограничений и обязательного масочного режима, говорится на сайте госпиталя.

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