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МИД РФ оценил принятую в ООН резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму
Фото: facebook.com / МИД России

МИД РФ оценил принятую в ООН резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия привержена выполнению международных обязательств в вопросе прав человека в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 19 ноября.

В среду, 18 ноября, третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию, которая осуждает «аннексию» и «временную оккупацию» Крыма Россией. В ней указывается также «навязывание российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований».

По словам Марии Захаровой, резолюция носит «политически ангажированный характер» и не имеет ничего общего с реальной обстановкой в Крыму.

— Что касается ситуации с правами человека на полуострове, я хотела бы вновь подчеркнуть, что Россия привержена выполнению своих международных обязательств на всей территории нашей страны, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь, — сказала представитель МИД России.

Она добавила, что РФ может подтвердить заявления о готовности принимать миссии соответствующих организаций на полуострове, если они направлены в рамках мандата, применимым к посещению России, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер республики Георгий Мурадов оценил предложенную Украиной резолюцию ООН.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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Крымрезолюция ООНМИД РФ
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