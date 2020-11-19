В Мосприроде заявили, что деревья в лесопарках не пострадали из-за непогоды
Деревья в столичных лесопарках не пострадали, образования наледи не произошло. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
— На природных территориях все в порядке, на деревьях наледи нет, их ничем не обрабатывали, — отметили в ведомстве.
Как уточняется, представители фауны также чувствуют себя нормально и спокойно переносят природные явления, передает РИА Новости.
Напомним, накануне синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах, в связи с этим в режим повышенной готовности были переведены столичные службы.
Позже стало известно, что коммунальщики продолжают работать в режиме повышенной готовности, а жителей предупредили об осадках и ветре в течение дня.
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