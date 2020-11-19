«Должен оскалиться»: Добровинский рассказал, как защищал бы Дзюбу

Фото: YouTube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Адвокат Александр Добровинский объяснил, как бы он защищал футболиста Артема Дзюбу после скандала с интимным видео.

— Его обвиняют только моралисты и люди, которым не понятна мораль. Мне кажется, что Дзюба сам должен оскалиться. Тот, кто слил эту информацию, тот, кто издевается, им надо как-то отвечать. Дзюбе нельзя выйти на сцену и самому защищаться. Мне кажется, ему нужен человек, который взял бы на себя удар и стал бы всем отвечать, — считает Добровинский.

Адвокат не понимает, почему Дзюбу отстранили от матчей. По его словам, если раньше страна жила в «деле Ефремова», то теперь — в «деле Дзюбы».

— Дзюбе нужен яркий, мощный, агрессивный глашатай, который перетащит весь удар на себя, тогда все немного перейдет в другую сторону. Дзюбу нужно было поддержать, а не топить, — отметил собеседник.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа.

Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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