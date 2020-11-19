Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы не планируют ограничивать количество такси в городе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы не планируют ограничивать количество такси в городе

Кирилл Николаев

Город

Столичные власти не планируют ограничивать количество такси в городе. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, региональные власти могут ограничивать число такси в городе. В 2021 году в Москве подобная мера не планируется, сообщает ТАСС.

Ликсутов добавил, что право регионов вводить регулирование на количество машин должно быть сохранено в федеральном законе о такси, который в настоящее время рассматривается в Госдуме. По его словам, это позволяет контролировать рост количества такси, а также сохранять качество работы.

Ранее в Москве открыли горячую линию по вопросам работы такси и каршеринга.

Читайте также: Глава Дептранса озвучил минимальную зарплату, которую должен получать таксист

ТаксиМаксим ЛиксутовМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Все мнения
О проекте