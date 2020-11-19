Власти Москвы не планируют ограничивать количество такси в городе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные власти не планируют ограничивать количество такси в городе. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, региональные власти могут ограничивать число такси в городе. В 2021 году в Москве подобная мера не планируется, сообщает ТАСС.

Ликсутов добавил, что право регионов вводить регулирование на количество машин должно быть сохранено в федеральном законе о такси, который в настоящее время рассматривается в Госдуме. По его словам, это позволяет контролировать рост количества такси, а также сохранять качество работы.

Ранее в Москве открыли горячую линию по вопросам работы такси и каршеринга.

Читайте также: Глава Дептранса озвучил минимальную зарплату, которую должен получать таксист