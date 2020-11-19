Артисты рассказали о размерах своих пенсий

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Звезды российского шоу-бизнеса во время пандемии уже не раз поднимали тему падения своих доходов. Артисты, которые уже вышли на пенсию, поддерживают коллег по цеху, сообщая, что их пенсия также оставляет желать лучшего.

Портал «Невские новости» написал о том, сколько получают на пенсии артисты. Как оказалось, самую скромную пенсию получает поэт-песенник Юрий Лоза. Ее размер составляет 12 тысяч рублей. Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев получает пенсию в размере 45 тысяч рублей. Однако эта сумма рассчитана с учетом звания народного артиста — 30 тысяч рублей. Несложно посчитать, что сама пенсия составляет 15 тысяч.

Пенсии Станислава Садальского и Бориса Моисеева — по 55 тысяч рублей, и тоже рассчитаны с учетом звания Заслуженного артиста России.

Валерий Сюткин точный размер пенсии не сообщил, но сказал, что она «не производит фурора». Как подчеркнул артист, он не просит увеличивать себе выплаты, а лишь констатировал этот невеселый факт.

Ранее экономист Михаил Делягин в эфире «Царьграда» призвал восстановить советскую пенсионную систему как самую эффективную.

По его мнению, самой справедливой пенсионной системой является солидарная распределительная система.

Ранее портал «Экономика сегодня» писал, что в декабре этого года будет проведена индексация части выплат пожилым людям.

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