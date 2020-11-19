Ученый рассказал, зачем нужно создание химер для будущего человека

Кадр из фильма «Химера»

Биолог, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович считает, что создание химер имеет огромное значение для будущего. Более того, они уже существуют, например, в Дании, сообщает «МИР 24».

— В Дании есть мыши, у которых определенные типы клеток мозга замещены на человеческие. Это обычные лабораторные мыши, они с человеческими клетками в мозге живут и прекрасно себя чувствуют. Появляется ли у них самосознание? Нет, не появляется. Если мы сделаем подобное с обезьяной, не будем забывать, что обезьяны достаточно сложно мыслят: у них есть достаточно высокий уровень когнитивных способностей. Еще 30 лет назад считалось, что с точки зрения способностей нас от шимпанзе отделяет пропасть, — сказал ученый.

Биолог отметил, что модельные организмы необходимы человечеству для изучения возможностей человеческого организма, а также для испытания новых лекарств. Он считает, что в какой-то момент человечество перестанет проводить эксперименты на животных, а будет осуществлять их на искусственных органах или группах клеток.

Ранее ФАН писало, что ученые провели эксперимент в зоопарке города Хельсинки. Целью которого являлось предоставление животным в неволе больше контроля над окружающей средой с помощью технологий и особого звука. Специалисты установили «звуковой туннель» в вольере, где живут обезьяны, он активировался, когда в него входило животное. В зависимости от звука и времени нахождения в нем животного ученые установили, что обезьянам пришлись по нраву звуки индийского транспорта.

Источник: mir24.tv

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